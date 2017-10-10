Дмитрий Хохлов: "Нам хочется, чтобы команду поддерживали не только, когда все хорошо, но и в тяжелые времена"

Новый главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что готов к встречам с болельщиками. Специалист также добавил, что динамовцам хочется, чтобы их поддерживали не только тогда, когда все хорошо, но и в тяжелые времена.

– Раньше тренеров клуба презентовали более пышно, в присутствии руководства. А вы просто отвечаете на вопросы один после тренировки. Не задевает, что так скромно?

– Мне важно, что меня представили команде. Тем более генерального директора сейчас нет в Москве. Да и другим у меня голова занята.

– На выходных команда встречалась с фанатами. Вы к такому готовы?

– Всегда пожалуйста.

– Как отнеслись к тому, что в матче с "Локо" фанаты покинули трибуну задолго до финального свистка?

– Каждый человек имеет выражать эмоции так, как ему хочется. В разумных, разумеется, пределах. Это выбор фанатов. Хотя нам, конечно, хочется, чтобы команду поддерживали не только тогда, когда все хорошо, но и в тяжелые времена. (Филипп ПАПЕНКОВ)