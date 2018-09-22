Дмитрий Хохлов: "На протяжении всей недели мы каждый день говорили о настрое команды"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 8-го тура российской премьер-лиги против "Анжи" отметил, что команда всю неделю работала над правильным настроем на игру.

- Как настроиться в команду, которая находится на последнем месте в турнирной таблице?

- Расстановка у нас была уже на базе, сейчас вносятся какие-то коррективы, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - На протяжении всей недели мы каждый день говорили о настрое команды. Было очень много случаев, когда игроки с неверным настроем допускали ошибки. Не хочется, чтоб наша команда это повторила.

-"Динамо" здорово начали сезон. Какие вы для себя можете сделать выводы, как для тренера?

- Можно сделать промежуточные выводы. Мне нравится то, что мы схватили то, к чему идем, ту игру. Она начала получаться все чаще и чаще. По поводу очков - конечно, хотелось бы иметь чуть больше. Были игры, когда мы могли набрать больше очков.

- Сегодня "Анжи" сыграет в двух нападающих. "Динамо" будет более открытой командой, в связи с этим?

- Мы будем играть в свою игру. Думаю, что "Анжи" будет играть в атаке в два нападающих, при обороне - будут опускаться, забивать зоны перед своей штрафной. Но нам нужно обращать внимание прежде всего на свою расстановку и игру.

Все о чемпионате России - здесь