Дмитрий Хохлов: "Марков заболел, так скажем"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал отсутствие Евгения Маркова в заявке на матч 4-го тура чемпионата России против "Уфы". Также он сказал, что команда будет прессинговать.

- Установка была на игру первым номером, активный прессинг на всех участках поля, - сказал Хохлов во флеш-интервью в эфире "Матч Премьер".

- Вы перешли на четыре защитника. Причиной стало возвращение Теттеха или необходимость атаковать?

- Это и то, и другое. Мы получили еще одного игрока в группу атаки и будем играть в четыре защитника, это более привычная схема для нас.

- В заявку на матч не попал Марков. Что с ним?

- Заболел, так скажем. Отравился, было под вопросом его участие. Посоветовались с докторами, решили не включать его в заявку.