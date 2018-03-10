Дмитрий Хохлов: "Марков на следующей неделе приступит к тренировкам, Луценко пропустил матч с "Краснодаром" из-за трагедии в семье"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил, что его команда в меньше степени отталкивается от погодных условий. Специалист также добавил, что нападающий Евгений Марков на следующей неделе приступит к тренировкам.

– Плохая погода сильно повлияла на игру?

– Мы отталкиваемся от соперника, в меньшей степени от погодных условий. Нам было непросто, выбыли два основных нападающих. А погода одинакова для обеих команд.

– Что с Марковым?

– У него повреждение, несерьезное, это неделю он вообще не тренировался. На следующей неделе, дай Бог, начнет заниматься по индивидуальной программе. У Луценко семейная трагедия, он не в Москве. Не буду вдаваться в подробности. (Павел ГУРЕВИЧ)