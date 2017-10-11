Дмитрий Хохлов: "Любому тренеру хотелось бы иметь больше времени, но его нет. Жаловаться никто не собирается"

Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что не собирается жаловаться на то, что у него мало времени на подготовку команды. Он также выразил надежду, что болельщики поддержат бело-голубых в непростой ситуации.

Хохлов сменил на посту главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева, который 7 октября был отправлен в отставку.

– Думаю, что любому тренеру хотелось бы иметь больше времени, но его нет. Такова реальность, жаловаться никто не собирается, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. - Сборники прилетят, думаю, успеем пообщаться с ними и объясним, какие игровые принципы хотим видеть на поле. Дальше будем работать.

Нам хотелось бы увидеть заполненные трибуны и поддержку болельщиков. Команда нуждается в поддержке. Была же кричалка – "И в горе, и в радости". Хотелось бы, чтобы она и в жизни продолжала существовать.

В 13-м туре бело-голубые дома сыграют со "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 14 октября. Начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.