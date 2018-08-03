Дмитрий Хохлов: "Команды Бердыева для всех являются неудобными соперниками"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил организованность соперника и добавил, что бело-голубые постараются реализовать план на игру.

​– Сезон мы открыли выездной игрой. Сейчас первая игра дома. При своих болельщиках всегда есть волнение. Однако оно должно быть перед матчем, в игре его не будет, - отметил Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Говорили с Теттехом и со всей командной, чтобы подобных удалений не было?

– Конечно. С ним отдельный разговор был. И с командой на следующий день провели мини-собрание. Мы эту тему обсудили. Надеюсь, такого больше не повторится.

– Насколько "Рубин" неудобный для вас соперник?

– Команды Бердыева для всех являются неудобными соперниками. "Рубин" очень организован. Оборону за счет слаженных действий взломать очень тяжело. Я уже это говорил. Но они и в атаке очень хорошо действуют. Разбирали не только игру с "Краснодаром", но и предсезонные сборы удалось немного разобрать. Есть мысли, которые постараемся воплотить на футбольном поле.