Дмитрий Хохлов: "Как осваивается в "Динамо" Рауш? Великолепно! Просто великолепно"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что защитник Константин Рауш - большой профессионал. Специалист также добавил, что руководство сразу одобрило кандидатуру 27-летнего игрока.

– Как осваивается в "Динамо" Рауш?

– Великолепно! Просто великолепно. Константин – большой профессионал, бундеслига наложила свой отпечаток. Плюс парень он очень открытый и общительный, прекрасно знающий, как играть в футбол, и внимательно выполняющий тренерские установки.

– Это была ваша кандидатура?

– В том числе. Но мы все приобретения обсуждаем с руководством и селекционным отделом. Когда появился вариант с Раушем, все единогласно его одобрили. Мы ведь всегда подходим к вопросу трансферов комплексно. Учитываем, сможет ли новичок принести вариативность (а Константин способен сыграть еще и в полузащите), быстро ли он адаптируется (времени нет, а результат требуется немедленно).

– Выбирали между ним и Караваевым?

– Не совсем так. Караваев появился на горизонте гораздо раньше. Мы искали крайнего защитника. Если бы взяли Вячеслава на правый фланг, то Морозова, одинаково хорошо играющего с обеих сторон, могли бы передвинуть налево. Но переговоры пошли тяжело. Цена на Караваева очень уж сильно поднялась, а вариант с просто арендой "Динамо" не интересовал. Все-таки у нас есть политика: приобретать новичков с расчетом на будущее, а не наигрывать их и затем отпускать. Аренда с правом выкупа рассматривалась, но тоже не договорились. И только потом появился Рауш, переход которого согласовали достаточно быстро. Я доволен, что все получилось именно так. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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