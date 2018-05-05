16:39 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Главное, что "Динамо "сохранило прописку в РФПЛ"


Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:1). Он отметил, что для него важнее всего положительный результат.

– Самое главное, что добились положительного результата, сохранили прописку в премьер-лиге,  – заявил Хохлов. - Если говорить по матчу – было два абсолютно разных тайма. Первый не удовлетворил. Во втором перестроились, стали играть лучше, появлялись моменты и голы.

– Раз вы решили свои задачи – "Спартак" может быть спокоен?

– Однозначно нет. Это дерби, принципиальное. Никто в отпуск не собирается уходить. Будем готовиться, настраиваться – как обычно. (Игорь НОВИКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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