Дмитрий Хохлов: "Есть некоторые договоренности с Ташаевым и Соу"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сказал, что команда ведет активную работу на трансферном рынке. По словам наставника бело-голубых, клуб собирается сохранить в своем составе лидеров – Александра Ташаева и Самбу Соу.

По информации "СЭ", в услугах Ташаева заинтересован "Спартак", а "Краснодар" проявляет интерес к Соу.

– Ведется активная работа, – цитирует "Спорт FM" Хохлова. – Не буду озвучивать позиции, на которые нужны игроки, и имена возможных новичков. Это преждевременно. Когда договоримся и будет понятно, что подписываем, то тогда можно говорить.

Ташаев и Соу? Могу сказать, что есть понимание и с игроками, и с их агентами. Есть некоторые договоренности с ними. Думаю, все будет хорошо.