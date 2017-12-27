Дмитрий Хохлов: "Есть некоторые договоренности с Ташаевым и Соу"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сказал, что команда ведет активную работу на трансферном рынке. По словам наставника бело-голубых, клуб собирается сохранить в своем составе лидеров – Александра Ташаева и Самбу Соу.
По информации "СЭ", в услугах Ташаева заинтересован "Спартак", а "Краснодар" проявляет интерес к Соу.
– Ведется активная работа, – цитирует "Спорт FM" Хохлова. – Не буду озвучивать позиции, на которые нужны игроки, и имена возможных новичков. Это преждевременно. Когда договоримся и будет понятно, что подписываем, то тогда можно говорить.
Ташаев и Соу? Могу сказать, что есть понимание и с игроками, и с их агентами. Есть некоторые договоренности с ними. Думаю, все будет хорошо.
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https://sportfm.ru/news/khokhlov-s-tashaevym-i-sou-est-nekotorye-dogovorennosti.html