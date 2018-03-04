Дмитрий Хохлов: "Если не считать одной грубой ошибки, Рауш, Черных и Марков сыграли неплохо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой новичков команды в матче 21-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1). С первых минут на поле появились Константин Рауш, Федор Черных и Евгений Марков, перешедшие в "Динамо" этой зимой.

- Впечатление двоякое. Не устроила игра в обороне. Позволяли создавать моменты. Просили играть попроще при выходе из обороны. Одна из ошибок привела к голу. Если не считать этой грубой ошибки, то Рауш, Черных и Марков сыграли довольно неплохо, - сказал Хохлов в эфире канала "Наш футбол".