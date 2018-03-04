15:57 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Если не считать одной грубой ошибки, Рауш, Черных и Марков сыграли неплохо"


Главный тренер "Динамо"  Дмитрий Хохлов остался доволен игрой новичков команды в матче 21-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1). С первых минут на поле появились Константин Рауш, Федор Черных и Евгений Марков, перешедшие в "Динамо" этой зимой.

- Впечатление двоякое. Не устроила игра в обороне. Позволяли создавать моменты. Просили играть попроще при выходе из обороны. Одна из ошибок привела к голу. Если не считать этой грубой ошибки, то Рауш, Черных и Марков сыграли довольно неплохо, - сказал Хохлов в эфире канала "Наш футбол".

Уфа - Динамо М

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!