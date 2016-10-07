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Дмитрий Хохлов: "Еременко – большая потеря для ЦСКА, но результат зависит не только от него"

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Бывший полузащитник ЦСКА и "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что армейцам будет тяжело заменить Романа Еременко, которого УЕФА отстранил на 30 дней. Однако, по словам Хохлова, результаты ЦСКА зависят не только от финского хавбека.

 
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Отсутствие Романа Еременко в матчах Лиги чемпионов станет для ЦСКА большой потерей, – говорит Хохлов. – В первую очередь, в организации игры. У финского полузащитника много сильных сторон, гораздо больше, чем слабых.

– Кто теперь заменит Романа в составе армейцев?

– У ЦСКА достаточно высококвалифицированных футболистов, способных выступить на достойном уровне. Правда, не на таком, как Еременко. Кто именно? Главный тренер должен сам решать этот вопрос.

– Есть версия, что отстранение связано с медицинскими показателями. Вы верите в подобную причину?

– Давайте дождемся официального ответа от УЕФА. Комментировать версии я не собираюсь. Допинг? Не думаю.

– Стоит ли теперь говорить о невозможности выйти из группы в Лиге чемпионов?

– Не только от Еременко зависит результат команды. Шансов пробиться в следующую стадию турнира было мало и с ним, но нужно продолжать прилагать усилия, чтобы добраться до плей-офф Лиги чемпионов. Шансы есть. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pushgun

Уж не мельдоний ли отыскали в УЕФЕ.

15:02

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