Дмитрий Хохлов: "Для победы не хватило Месси"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) заявил, что его не устраивает то, как команда завершает созданные атаки. Также он объяснил появление Кирилла Панченко в стартовом составе на позиции центрального нападающего.

- Почему центрального нападающего играл Панченко, хотя в запасе есть Марков и Луценко, а на поле - Черных?, - вопрос Хохлову.

- Давайте рассуждать, если хотите. Если игрок в запасе, это не значит, что он готов играть в старте, - сказал он. - Марков перед этой игрой только начал тренироваться после месяца отсутствия. Луценко тоже не совсем был готов к этой игре. А Черных? Кто тогда будет играть справа?

- Кого вам сегодня не хватило, чтобы играть на победу?

- Месси, наверное (смеется). А если серьезно - меня не устраивает то, как мы завершаем атаки. Есть неплохие подходы, но их реализация страдает. (Андрей Михайлов)

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