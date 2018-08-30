Дмитрий Хохлов: "Для многих игра "Оренбурга" стала сюрпризом"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Оренбурга"​ отметил организованность соперника. По его словам, оппонент будет играть от обороны.

– Разбираем и показываем игрокам те ошибки, которые допускали. Для многих игра "Оренбурга" стала сюрпризом, – приводит смлова Хохлова пресс-служба "Динамо". – Это очень организованная команда. У них насыщенная оборона. Да, у них нет супер игроков и они не могут напрямую конкурировать с условным "Краснодаром". Поэтому играют от обороны и очень строго, используют контратаки и стандартные положения. Мы будем готовиться и отталкиваться от своей игры. Думаю, "Оренбург" не приедет играть в открытый футбол.



