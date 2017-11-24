Дмитрий Хохлов: "Динамо" в который раз начинает играть лучше после пропущенного гола"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов посетовал на большое количество ошибок в обороне после поражения от "Амкара" в матче 18-го тура чемпионата России (1:2). Бело-голубые в турниной таблице идут на 14-м месте.

- Очень много ошибок допускаем в обороне, что приводит к пропущенным мячам и необходимости отыгрываться, - цитирует официальный сайт "Динамо" Хохлова - Как ни странно, в который раз после пропущенного гола начинаем играть лучше. Но ошибок все равно много, некоторые из них становятся роковыми.