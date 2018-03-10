Дмитрий Хохлов: "Динамо" сейчас старается покинуть зону вылета, потом будем думать о чем-о большем"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подчеркнул, что к матчу 22-го тура против "Краснодара" команда подходит с проблемами в атаке. Евгений Марков получил травму, Евгений Луценко отсутствует из-за трагедии в семье.

- Мы сейчас решаем локальную задачу: стараемся покинуть зону вылета, потом будем думать о чем-то большем, - сказал Хохлов в эфире канала "Наш футбол". - К сожалению, два основных нападающих выбыли по разным причинам. Евгению и его семье соболезнования. Выйдут те, кто меньше получал игрового времени. Обольский выйдет

Матч "Динамо" - "Краснодар" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.