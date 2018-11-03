Дмитрий Хохлов: "Динамо" провалило первый тайм матча с ЦСКА"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) остался недоволен тем, как его команда играла в первой половине встречи. Он также отметил, что после перерыва ситуация выправилась.

- Тяжелая игра для нас получилась, - сказал Хохлов. - Первый тайм мы абсолютно провалили – не планировали так играть. Неприятно удивила меня игра. Во втором тайме постарались вернуться. Получилось, но, может быть, не в полной мере.

- Что было провалено?

- Все – тактическая задумка была провалена, движение было провалено. Непонятно, почему опорные полузащитники стали опускаться в защиту, что не планировалось изначально. Отбивались количественно. (Андрей Михайлов)

"Динамо" во втором подряд матче чемпионата страны сыграли вничью. Ранее бело-голубые в гостях разошлись миром с "Ахматом" (0:0).

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