Дмитрий Хохлов: "Динамо" нужно преуспеть в атаке и не потерять в обороне в матче с "Локо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что главной задачей бело-голубых на встречу 7-го тура РПЛ против "Локомотива" является соблюдение баланса между обороной и атакой.

- Во время паузы на матчи сборных мы сделали все, что планировали, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Когда игроки вернулись из сборных, мы занимались их восстановлением. На эту встречу у нас было несколько моделей. В центре будут играть Панченко и Жоаузинью - помогать Теттеху. Мы хотим не потерять в обороне и преуспеть в атаке. Главное - соблюдать баланс.

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