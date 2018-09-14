19:31 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" нужно преуспеть в атаке и не потерять в обороне в матче с "Локо"

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Главный тренер "Динамо"  Дмитрий Хохлов заявил, что главной задачей бело-голубых на встречу 7-го тура РПЛ против "Локомотива" является соблюдение баланса между обороной и атакой.

- Во время паузы на матчи сборных мы сделали все, что планировали, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Когда игроки вернулись из сборных, мы занимались их восстановлением. На эту встречу у нас было несколько моделей. В центре будут играть Панченко и Жоаузинью - помогать Теттеху. Мы хотим не потерять в обороне и преуспеть в атаке. Главное - соблюдать баланс. 

Локомотив - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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