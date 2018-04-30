13:56 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" не обыгрывает "Рубин" шесть лет? Когда-то и "Спартак" не побеждали"


Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что полузащитник москвичей Александр Ташаев заслуживает вызова в сборную России.

- Шесть лет "Динамо" не обыгрывает "Рубин"? Ничего, когда-то "Динамо" и "Спартак" не мог обыграть. Надеюсь, что сегодня неудачная серия прервется.

У "Рубина" хорошая и быстрая атака, игрокам соперника нельзя давать свободные зоны, нельзя чтобы они убегали за спины нашим защитниками. Важно сыграть против соперника компактно.

Заслуживает ли Ташаев вызова в сборную России? Я думаю, что да, он хорошо проводит сезон. 

Динамо М - Рубин

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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