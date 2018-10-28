Дмитрий Хохлов: "Динамо" не хватило гола в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 12-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0) заявил, что доволен игрой своей команды.

- Хорошая игра, моменты были, но гола не хватило, конечно, - приводит слова Хохлова официальный Твиттер "Динамо". - Отсиживаться в обороне не собирались, в игре должен быть баланс. Игрой в принципе доволен.

После 12 туров "Динамо" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.

Все о чемпионате России - здесь