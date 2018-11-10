Дмитрий Хохлов: "Динамо" хорошо изучило "Ростов"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Ростова" заявил, что его команда хорошо изучила соперника.

- Травмированные игроки? Нам пришлось подумать, как использовать имеющихся футболистов, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Появится шанс для других. Схема? Мы изучили "Ростов" - он не меняет расстановку. У нас есть два варианта, на поле увидим. С Карпиным встретились и поговорили. Но перед игрой все равно больше думаешь только о ней.

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