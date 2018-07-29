Дмитрий Хохлов: "Динамо" хорошо готово к сезону"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда хорошо готова к сезону. Сегодня москвичи встретятся с тульским "Арсеналом" в матче 1-го тура РПЛ.

- "Динамо" хорошо готово к сезону, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Официальные игры покажут наши возможности. Мы выполнили намеченную программу на сборах и будем делать акцент на всех аспектах игры. Планируем варьировать тактику в зависимости от соперника.

Таблица переходов РФПЛ //

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