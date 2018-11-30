Дмитрий Хохлов: "Динамо" будет показывать более результативный футбол"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарий в преддверии домашнего матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина".

– "Рубин" и "Динамо" набирают форму, сегодня ожидается серьезный матч, – заявил Хохлов. – Да, у нас наблюдается не самая стабильная игра, но мы работаем над этим. Что сказал футболистам после проигранного матча 15-го тура с "Енисеем" (1:2)? Обсудили с игроками ошибки внутри раздевалки. Сейчас мы сосредоточены на "Рубине". Совершенствуем свою игру в обороне и атаке. Согласен, что "Динамо" не удается показать результативный футбол в нападении, но будем стараться изменить ситуацию.

"Рубин" – "Динамо": чемпионат России, онлайн-трансляция, 30 ноября, начало – в 19.30 (мск).