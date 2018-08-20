Дмитрий Хохлов: "Дерби? "Спартак" не боимся!"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов доволен результатом матча четвертого тура РПЛ с "Уфой" (3:0). В следующем туре бело-голубые встретятся со "Спартаком".

- Команда подходит в идеальном состоянии к дерби со "Спартаком"?

- В обороне это близко к тому, что мы хотим видеть. Над атакой еще надо много работать.

- Рауш держался за бедро при замене.

- После игры тяжело давать оценку. Есть микротравмы. Но вроде ничего серьезного. Хотя и замена Козлова, и Рауша - вынужденные.

- "Спартака" не боитесь?

- Нет, конечно. Матч со "Спартаком" стоит особняком, но никакого страха не испытываем. (Ярослав СУСОВ)