Дмитрий Хохлов: "Дерби? "Спартак" не боимся!"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов доволен результатом матча четвертого тура РПЛ с "Уфой" (3:0). В следующем туре бело-голубые встретятся со "Спартаком".
- Команда подходит в идеальном состоянии к дерби со "Спартаком"?
- В обороне это близко к тому, что мы хотим видеть. Над атакой еще надо много работать.
- Рауш держался за бедро при замене.
- После игры тяжело давать оценку. Есть микротравмы. Но вроде ничего серьезного. Хотя и замена Козлова, и Рауша - вынужденные.
- "Спартака" не боитесь?
- Нет, конечно. Матч со "Спартаком" стоит особняком, но никакого страха не испытываем. (Ярослав СУСОВ)