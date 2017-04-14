Дмитрий Хохлов: "Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал"

В авторской программе обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Футбол по Романцеву" самый титулованный российский тренер, а также экс-полузащитник "Динамо" Дмитрий Хохлов поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Хохлов подчеркнул, что отношение к форварду сборной России со стороны болельщиков – следствие больших ожиданий от его игры.

– Почему Кокорин, который постоянно получает место в составе, не показывает мощной, результативной игры? Вам ведь, Дмитрий, с ним даже поиграть довелось?

Хохлов: – Еще и поработать. Помню, как они с Федей Смоловым в "Динамо" появились.

– Федя же смог сломать себя и заиграть.

Хохлов: – У него тоже был непростой период, но сумел перебороть себя.

– Может, для этого нужно Кокорина отправить в какую-нибудь "Томь", которую прошел Дзюба?

Хохлов: – Не скажу, что Александр не хочет играть. У нас разве он один такой? Просто Кокорин у всех на слуху.

Романцев: – Он подавал большие надежды. А значит, и спрос выше.

Хохлов: – Знаете, как говорят: на меня в детстве возлагали очень много надежд, этим и придавили. Не каждый же может реализовать себя на все сто процентов.

Романцев: – Но крест на Кокорине ставить нельзя. Этот год неудачный, глядишь, в следующем выстрелит.

Хохлов: – Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют. Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал.

Полностью интервью Романцева, Хохлова и Никифорова