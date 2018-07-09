Дмитрий Хохлов: "0:5 от "Зенита" - это безобразие полнейшее"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в товарищеском матче от "Зенита" (0:5) отметил, что для игроков не должно быть разницы - официальная это игра или нет.

- "Зенит" является принципиальным соперником, поэтому нет разницы контрольная это игра или официальная, на сборах мы с ними играем или в чемпионате. 5:0 – это безобразие полнейшее, - приводит пресс-служба бело-голубых слова Хохлова. - Не надо делить игру на две половины. Игроки, которые выходят на футбольное поле должны выполнять установку. И если что-то не получается, то никакой авантюры и отсебятины не должно быть. Во втором тайме каждый играл в то, во что он хотел.

Будем анализировать ошибки. Мы только два раза сыграли в три центральных защитника и эту игру сознательно тоже. Будем просматривать, разбирать ошибки и двигаться дальше.