Дмитрий Гунько: "Футболистам все труднее попасть в первый "Спартак"? Все правильно"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько в интервью Bobsoccer подчеркнул, что проблемы в обороне второй команды и первой не связаны между собой. При этом специалист отметил, что на данный момент футболистам все труднее попасть в состав красно-белых.

– Вы как-то упомянули про то, что у команды есть проблемы с игрой в обороне. Эти же сложности испытывает и первая команда. Может быть, существует некая общая тенденция? – вопрос Гунько

– Нет. Это та фаза игры, над которой мы в своей команде будем работать и работаем. Есть групповые взаимодействия, командные, индивидуальные. Ищем верные сочетания футболистов. Три мяча, пропущенные в матче с "Чертаново", это тот самый фактор, говорящий о том, что вопросы есть.

– Невозможно всех футболистов, выходящих из недр "Спартака-2", доводить до первой команды. Кого-то можно продать, кого-то отпустить в аренду. Причем, как вы сказали однажды: спартаковских футболистов хотят все, причем бесплатно.

– Все дело в покупательской способности на российском рынке. Молодые и перспективные спартаковские футболисты – хорошо подготовлены. Их можно приобрести и потом уже использовать как неплохой капитал. У нас же сейчас нет смысла отдавать спартаковского футболиста из ФНЛ, где он играет, в ту же ФНЛ. Просьбы из премьер-лиги – это другой вариант.

– Нет ли ощущения, что в первый "Спартак" приходится попадать все труднее? Конкуренция за место обостряется.

– Только сильный характером, волевой и работоспособный игрок может сделать это. Все правильно. Только эти качества могут вынести его туда – в первую команду. Можно быть талантливым, но бесхарактерным и тогда все плохо: тренеры меня там не видят, я никому там не нужен. Но есть примеры Тимофеева, Кутепова, которые закрепились в первой команде. Просто надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности, развиваться.