Дмитрий Губерниев: "Карпин в "Спартаке"? Только лучший в своем деле может войти в одну реку дважды"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в Инстаграме совместную фотографию с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным и известным болельщиком ЦСКА Михаилом Грушевским.

- Думаю, что настоящий конь Михаил Грушевский будет очень рад, если Валерий Карпин возглавит лучший в стране мясной ряд, - подписал Губерниев фото. - Карпин в "Спартаке"? Только лучший в своем деле может войти в одну реку дважды, клянусь нефтью "Лукойла". А Вы, друзья, что думаете? Или вас волнует "Реал" - Лузер, который умыла "Барселона"?

Напомним, что 22 октября совет директоров "Спартака" отправил в отставку Массимо Карреру. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

По информации "СЭ", представители руководства московского клуба должны встретиться с Карпиным.