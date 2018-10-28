Дмитрий Губерниев: "Карпин в "Спартаке"? Только лучший в своем деле может войти в одну реку дважды"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в Инстаграме совместную фотографию с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным и известным болельщиком ЦСКА Михаилом Грушевским.
- Думаю, что настоящий конь Михаил Грушевский будет очень рад, если Валерий Карпин возглавит лучший в стране мясной ряд, - подписал Губерниев фото. - Карпин в "Спартаке"? Только лучший в своем деле может войти в одну реку дважды, клянусь нефтью "Лукойла". А Вы, друзья, что думаете? Или вас волнует "Реал" - Лузер, который умыла "Барселона"?
Напомним, что 22 октября совет директоров "Спартака" отправил в отставку Массимо Карреру. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.
По информации "СЭ", представители руководства московского клуба должны встретиться с Карпиным.
Думаю , что настоящий конь @grushevskiymikhail будет очень рад , если @vgkarpin возглавит лучший в стране мясной ряд !!! Карпин в Спартаке ???? Только лучший в своём деле может войти в одну реку дважды , клянусь нефтью ЛУКойла !!!! А Вы , друзья , что думаете ???? Или Вас волнует Реал - Лузер , который умыла Барселона????? 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #футбол #спартак #ростов #лукойл #нефть #тренер #футбольныйобозреватель #реал #барселона