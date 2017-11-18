Дмитрий Гришко: "Игры "СКА-Хабаровск" с ЦСКА и "Локомотивом" будут жаркими"

Защитник "СКА-Хабаровск" Дмитрий Гришко перед матчем 17-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что не стоит опасаться холодной погоды. Сегодня вечером в Хабаровске ожидается температура минус 17 градусов.

- В Хабаровске становится прохладно намного раньше, но к такой температуре я адаптирован уже давно, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Гришко. - В матчах с ЦСКА и "Локомотивом не нужно обращать внимания на погоду. Эти две игры будут заключительными в этом году на своем поле. Игры будут жаркими, так что не замерзнем.

Напомним, ранее "Локомотив" отправил в адрес "СКА-Хабаровск" письмо с просьбой о переносе матча 18-го тура чемпионата России в Сочи. В хабаровском клубе утверждают, что оснований для переноса игры с Дальнего востока нет.