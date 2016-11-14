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Дмитрий Градиленко: "Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА"

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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение, что бывший главный тренер и игрок "Спартака" Валерий Карпин лукавит, когда говорит, что не возглавил бы армейский клуб. Ранее Карпин заявил, что он даже не стал бы рассматривать предложение ЦСКА.

– Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм, – цитирует "Спорт FM" Градиленко. – Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.

Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский "Спартак". Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером красно-белых, но все же.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/gradilenko-ne-veryu-chto-karpin-otkazhetsya-vozglavit-tsska.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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psv57

А Карпину кто то предлагал? ЦСКА не помойка

22:36

merniloskut

Скорее лошади перейдут с сена и овса на шашлык из конины и вареники с копытами, чем Валера придёт в ЦСКА на глумление!)))

22:27

Гантэр

А я не верю что Гинер когда нибудь предложит Карпину возглавить.

22:17

Lars Berger

А мне кажется, Валере понравилось комментировать на ТВ. Испанских вкладчиков-застройщиков он опустил, в "Спартаке" тоже подзаработал неплохо, теперь можно и языком...

22:14

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