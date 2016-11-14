Дмитрий Градиленко: "Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение, что бывший главный тренер и игрок "Спартака" Валерий Карпин лукавит, когда говорит, что не возглавил бы армейский клуб. Ранее Карпин заявил, что он даже не стал бы рассматривать предложение ЦСКА.

– Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм, – цитирует "Спорт FM" Градиленко. – Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.



Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский "Спартак". Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером красно-белых, но все же.