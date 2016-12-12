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Дмитрий Галямин: "Гончаренко - наилучший вариант, который могло выбрать руководство ЦСКА"

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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился впечатлениями о назначении на пост главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Он заявил, что Гончаренко амбициозный специалист, поэтому подходит на эту должность.

– Насколько оптимальна кандидатура Виктора Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА?

– Никто не сомневался, что он займет этот пост. На сегодняшний день в ЦСКА надо проделать большой объем работы, а для этого нужен амбициозный специалист. Гончаренко как раз подходит на эту роль. Он хорошо знает команду и для принятия решений ему будет необходимо минимальное количество времени, как и для адаптации.

– Какие изменения в команде могут произойти с его приходом?

– Никаких. Если брать саму команду, думаю, в тренерском штабе останутся все те, кто и работал. Что касается непосредственно футболистов, здесь тоже никаких изменений не будет, потому что игроков, которые находятся в строю, всего 15 - 16. Если бы была длинная скамейка, двадцать с лишним человек – тогда да. Кадровые изменения могут произойти только на зачисление, а не отчисление. Наверняка Гончаренко на сборах будет смотреть молодых ребят, потому что сейчас еще есть время, чтобы подготовиться ко второй половине чемпионата.

– Этот специалист сможет удержать ту высокую планку, к которой армейцы уже привыкли?

– Думаю, да. Я с сожалением воспринял уход Слуцкого, но если искать замену, то Гончаренко – наилучший вариант, который могло выбрать руководство ЦСКА.

Напомним, сегодня ЦСКА подтвердил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. Гончаренко уже работал в тренерском штабе армейцев с сентября по май 2016 года, после чего возглавил "Уфу". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ivenhoe

Хорош был Галямин как игрок, понятный сейчас как комментатор.

15:22

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