Дмитрий Галямин: "Еременко – символ ЦСКА с точки зрения игры. А вот имидж команде он подпортил"

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин считает Романа Еременко символом последних сезонов клуба и верит, что футболисту сократят дисквалификацию и позволят тренироваться с командой. Сегодня игрок ЦСКА был дисквалифицирован на два года.

– Как вы считаете, ЦСКА расторгнет с ним контракт?

– Если там большая сумма зарплаты, то оговорят какие-то вещи, которые позволят Роме остаться с командой. Мне кажется, будет снижена часть зарплаты и Еременко станет проводит с армейцами только тренировочные занятия. Правда, любой другой клуб тут же расторгнул бы соглашение.

– Еременко – символ последних двух-трех лет ЦСКА?

– С точки зрения игры – да. А вот имидж он и себе, и команде подпортил. (Ярослав СУСОВ)