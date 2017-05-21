 Дмитрий Федоров: "Игнашевич играет с переломом ноги". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Федоров: "Игнашевич играет с переломом ноги"

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Комментатор "Матч ТВ" в своем Твиттере пожелал здоровья защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, который отметился голом в ворота "Анжи" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России. Как отметил Федоров, Игнашевич играет в этой встрече с переломом ноги.

– Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого, – написал Федоров. – А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!

Трансляция матча ЦСКА - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Производственник

С переломом и ходить невозможно и даже лежать трудно присвоить звание полковника

16:35

Andrey6201

Димка упился до матча. Игнаш в порядке играет

16:27

baddy

А зачем было выпускать на поле с переломом? некого поставить что ли?

16:23

NapoliFC

ГВК в действии:)

16:10

Лютый!

игнашевич играет с переломом мозга. Особенно судя по сборной и ЛЧ. Правильно, там судьи то не покупаются))

16:10

shpasic

в этом матче он мог бы и сидя на инвалидном кресле забить, видимо.

16:06