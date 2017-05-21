Дмитрий Федоров: "Игнашевич играет с переломом ноги"

Комментатор "Матч ТВ" в своем Твиттере пожелал здоровья защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, который отметился голом в ворота "Анжи" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России. Как отметил Федоров, Игнашевич играет в этой встрече с переломом ноги.
– Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого, – написал Федоров. – А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!
Трансляция матча ЦСКА - "Анжи"
Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого. А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!– Дмитрий Федоров (@teo_dima) 21 мая 2017 г.
Производственник
С переломом и ходить невозможно и даже лежать трудно присвоить звание полковника
16:35
Andrey6201
Димка упился до матча. Игнаш в порядке играет
16:27
baddy
А зачем было выпускать на поле с переломом? некого поставить что ли?
16:23
NapoliFC
ГВК в действии:)
16:10
Лютый!
игнашевич играет с переломом мозга. Особенно судя по сборной и ЛЧ. Правильно, там судьи то не покупаются))
16:10
shpasic
в этом матче он мог бы и сидя на инвалидном кресле забить, видимо.
16:06