Дмитрий Федоров: "Игнашевич играет с переломом ноги"

Комментатор "Матч ТВ" в своем Твиттере пожелал здоровья защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, который отметился голом в ворота "Анжи" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России. Как отметил Федоров, Игнашевич играет в этой встрече с переломом ноги.

– Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого, – написал Федоров. – А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!

Трансляция матча ЦСКА - "Анжи"