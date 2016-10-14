09:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Ефремов: "Оренбург" не может списывать плохую реализацию моментов на невезение"

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Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов уверен, что команда не может списывать слабую реализацию голевых моментов на невезение. По словам форварда, это проблема, которую оренбуржцы должны исправить.

В девяти проведенных матчах в чемпионате России подопечные Роберта Евдокимова трижды поразили ворота соперника. На данный момент клуб занимают последнее место в турнирной таблице.

- У нас хорошие нападающие, но где-то не хватает последнего паса, где-то - мастерства, концентрации в последнем моменте, именно тогда, когда нужно отдать последний пас или сделать точный завершающий удар, - приводит "Р-Спорт" слова Ефремова. - После девяти туров уже нельзя списывать это на какое-то невезение, это уже наша проблема, которую нужно исправлять. Думаю, не нужно ничего менять, нужно просто работать, ведь у команды есть игра, есть моменты. Осталось только их реализовать, а это уже тренировочный процесс.

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http://rsport.ru/interview/20161014/1110745297.html

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