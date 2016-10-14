Дмитрий Ефремов: "Оренбург" не может списывать плохую реализацию моментов на невезение"

Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов уверен, что команда не может списывать слабую реализацию голевых моментов на невезение. По словам форварда, это проблема, которую оренбуржцы должны исправить.

В девяти проведенных матчах в чемпионате России подопечные Роберта Евдокимова трижды поразили ворота соперника. На данный момент клуб занимают последнее место в турнирной таблице.

- У нас хорошие нападающие, но где-то не хватает последнего паса, где-то - мастерства, концентрации в последнем моменте, именно тогда, когда нужно отдать последний пас или сделать точный завершающий удар, - приводит "Р-Спорт" слова Ефремова. - После девяти туров уже нельзя списывать это на какое-то невезение, это уже наша проблема, которую нужно исправлять. Думаю, не нужно ничего менять, нужно просто работать, ведь у команды есть игра, есть моменты. Осталось только их реализовать, а это уже тренировочный процесс.