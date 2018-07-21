Дмитрий Ефремов: "Надеюсь, Игнашевича и других не будет сильно не хватать"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ставший автором гола в товарищеском матче против "Енисея" (1:1), поделился эмоциями от возвращения в клуб спустя три года. Ранее он выступал на правах аренды за чешский "Слован" и за "Оренбург".
- Ощущаю себя отлично, хорошо поработали на сборах. Понял все требования Виктора Михайловича (Гончаренко - Прим. "СЭ"). Посмотрим, как будет в Суперкубке.
- Вы и в предыдущем матче забили. Набрали оптимальную форму?
- Это покажут официальные матчи. Команда у нас молодая, опыта где-то может не хватать, но я думаю, будем прибавлять с каждой следующей игрой. А наши лидеры - Дзагоев, Щенников, Васин, который скоро вернется после травмы, - помогут.
- Для вас сегодня был первый матч на стадионе ЦСКА в составе клуба, как ощущения?
- Даже не знаю, как это описать. Совсем другие эмоции, спасибо болельщикам за поддержку. В официальных матчах будет еще круче!
- Команда сильно изменилась с тех пор, как ты уехал в аренду?
- Тренер сменился, тактика тоже. Многие игроки сейчас ушли, и можно сказать, что строится другая команда. Видели сегодня Игнашевича, хотели предложить ему форму, чтобы вышел. Но если серьезно, надеюсь, что ветераном не будет сильно не хватать. А в целом требования остались все те же. Привыкать особо не пришлось. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- ЦСКА (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Оренбург (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Дмитрий Ефремов
- Слован Бр (Футбол)