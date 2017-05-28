Дмитрий Ефремов: "Какое может быть настроение, когда обыгрываешь "Ростов" и "Краснодар", а потом проигрываешь СКА из Хабаровска?"

Защитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов отметил, что команда сама виновата в вылете из премьер-лиги. В воскресенье оренбуржцы по пенальти со счетом 3:5 уступили "СКА-Хабаровск" в стыковом матче.

- Какое может быть настроение, когда сначала обыгрываешь такие команды, как "Ростов" и "Краснодар", а потом проигрываешь СКА из Хабаровска? - приводит ТАСС слова Ефремова. - Никто не спорит, они молодцы, но мы должны были их обыгрывать, мы не должны были опускаться ниже своей планки. Я не говорю, что якобы мы из премьер-лиги, значит, мы лучше, такой расклад сил был лишь на бумаге. Очень обидно, но, наверное, сами виноваты.

Даже не знаю, почему не удалось забить, все вкупе сказалось - и усталость после чемпионата, и перелет. Я до сих пор не могу прийти в себя из-за вылета.