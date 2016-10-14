Дмитрий Ефремов: "Хочу играть в ЦСКА, но не у всех получается вернуться в топ-клуб и начать феерить"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, выступающий за "Оренбург" на правах аренды, не исключил, что продолжит играть за оренбуржцев. При этом хавбеку хотелось бы вернуться в армейский клуб.

- Обычно у меня спрашивают, когда я в ЦСКА вернусь, - приводит "Р-Спорт" слова Ефремова. - Даже не знаю, что сказать. Почему бы, может быть, если я здесь буду играть, а мы будем выступать в премьер-лиге.

- Так в ЦСКА обратно не тянет?

- Почему же, в ЦСКА мне хочется играть, но не у всех сразу получается в топ-клуб вернуться и там показать себя здорово, начать феерить.

- А вообще реально молодому игроку пробиться из молодежки ЦСКА в основу?

- Ну а почему же нереально? Вполне реально! Саша Головин - яркий тому пример. Со скольких лет он в ЦСКА, и вот, пожалуйста - в основе играет. Игорь Акинфеев, Георгий Щенников - немало таких примеров. Просто нужно в это верить и идти к этому. У всех разные пути: кто-то может сразу выстрелить, как Алан Дзагоев, например. И Саша Головин в 19-20 лет в основе начал стабильно выходить. Все реально, просто нужно стараться, показывать свои лучшие качества.