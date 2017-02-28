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Дмитрий Ефремов: "Черчесов не разговаривал со мной по поводу возможного вызова в сборную"

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Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов, арендованный у ЦСКА, считает, что пока не показывает игру, достойную вызова в национальную команду. 21-летний полузащитник провел одну игру за сборную России, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Казахстана в 2015 году (0:0).

– Станислав Черчесов не разговаривал со мной по поводу возможного вызова в сборную России, я пока его еще не заслужил своей игрой, – цитирует ТАСС Ефремова. – Конечно, шансы на попадание в команду на Кубок конфедераций еще есть, но на данный момент я чувствую сам, что не готов. Надо стабильно и качественно отыграть вторую часть чемпионата, показать прогресс в игре, и тогда, надеюсь, что тренерский штаб обратит на меня внимание.

Очень хочется сыграть на домашнем чемпионате мира, буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть на турнире. Конкуренция будет неслабая, но я готов к ней, иногда она даже помогает для дальнейшего прогресса.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4057061

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