Дмитрий Булыкин: "Запросил данные букмекеров по матчу "Урал" – "Терек" – ничего подозрительного"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, вошедший в комиссию по рассмотрению матча 12-го тура чемпионата России "Урал" – Терек" (1:4), объяснил, почему эксперты не нашли признаков договорного характера в этой игре. Он подчеркнул, что игроки обеих команд хотели победить в этой встрече.

– Посмотрели основные моменты матча, в первую очередь голы. Я еще попросил данные букмекеров, – сказал Булыкин.

– И к какому выводу пришли?

– По данным букмекеров ничего подозрительного я не заметил. Что касается чисто футбольных моментов, пытались что-то разглядеть, но все пришли к следующему выводу – грубая ошибка вратаря "Урала" и защитников.

– Но разве вас не смутило, что в перерыве матча коэффициенты на победу "Урала" и "Терека" отличались в несколько раз?

– Во-первых, играла сильная команда против той, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Во-вторых, каких-то серьезных перепадов в коэффициентах и больших сумм, которые грузились на победу "Терека", никто нам не предоставил.

– Вам предоставили данные одной букмекерской конторы?

– Нет, двух. Понятно, откуда пошел этот скандал. Он продолжается года два. Но в этой конкретной встрече мы ничего подозрительного не нашли.

– В вашей карьере случались такие матчи?

– Все футболисты старались в матче "Урал" – "Терек", все хотели победить. Сказался более высокий уровень мастерства гостей, плюс ошибки защитников и вратаря "Урала". Я не могу утверждать, что вратарь пропустил специально. Голкиперы частенько ошибаются. Например, я забивал, воспользовавшись ошибкой голкипера, как это произошло с первым голом "Терека". (Виталий АЙРАПЕТОВ)