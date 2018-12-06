Дмитрий Булыкин: "Выступаю двумя руками за введение ВАР"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Он считает, что эта система пойдет на пользу всем командам.

– Выступаю двумя руками за это нововведение, – приводят "Известия" слова Булыкина. – Главное, чтобы система работала максимально четко и не тормозила игру. Уверен, использование ВАР пойдет на пользу всем клубам. Это добавит справедливости и честности решениям судей, которые иногда могут допускать ошибки. А их цена, как мы знаем, зачастую очень велика.

Ранее стало известно, что было поручен создать рабочую группу по этому вопросу, ее возглавил Владимир Хашиг. Клубы поддержали идею создания единого центра для видеоарбитров в Москве. До 25 декабря рабочая группа должна представить нам отчет на эту тему.