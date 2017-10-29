Дмитрий Булыкин: "Всегда поддерживал Семина, потому что его решения приносят результат"

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин отметил тренерскую работу наставника клуба Юрия Семина, приведшую к победе над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Булыкин похвалил специалиста, который, по его словам, не испугался сыграть против питерцев в четыре защитника.

- Всегда поддерживал Юрия Павловича. Не потому что он мой первый тренер, а потому что он принимает решения, которые приносят результат. Я порадовался, когда он сегодня не испугался играть в четыре защитника. Надо отдать ему должное. Он великий специалист, который все знает, все умеет. В сегодняшней игре он показал, что он Тренер с большой буквы.