Дмитрий Булыкин: "В тренерский штаб "Локомотива" меня не зовут"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сегодня принял участие в заседании совета директоров "Локомотива". Напомним, что сегодня на совете было принято решение оставить на посту главного тренера Юрия Семина.
– В каком качестве вы тут были?
– Позвали в качестве эксперта, – сказал Булыкин. – В основном слушал. Решали без меня. Иногда давал свою оценку.
– И что решили?
– Все вопросы к Мещерякову.
– Вас зовут в "Локо"?
– Никакой должности у меня нет. В тренерский штаб не зовут. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Фемистоклюс
Булыкин пригодился бы "Локомотиву" для корпоративов в качестве бармена.
17:16
Kuroles
Булыкин варежки сними и работай!!! (с) Сёмин.
17:01
bor_bor
Только этого не хватало - Булыкина-гламур к Семину!!!
16:45