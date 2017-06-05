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Дмитрий Булыкин: "В тренерский штаб "Локомотива" меня не зовут"

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сегодня принял участие в заседании совета директоров "Локомотива". Напомним, что сегодня на совете было принято решение оставить на посту главного тренера Юрия Семина.

– В каком качестве вы тут были?

– Позвали в качестве эксперта, – сказал Булыкин. – В основном слушал. Решали без меня. Иногда давал свою оценку.

– И что решили?

– Все вопросы к Мещерякову.

– Вас зовут в "Локо"?

– Никакой должности у меня нет. В тренерский штаб не зовут. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Фемистоклюс

Булыкин пригодился бы "Локомотиву" для корпоративов в качестве бармена.

17:16

Kuroles

Булыкин варежки сними и работай!!! (с) Сёмин.

17:01

bor_bor

Только этого не хватало - Булыкина-гламур к Семину!!!

16:45