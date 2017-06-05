Дмитрий Булыкин: "В тренерский штаб "Локомотива" меня не зовут"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сегодня принял участие в заседании совета директоров "Локомотива". Напомним, что сегодня на совете было принято решение оставить на посту главного тренера Юрия Семина.

– В каком качестве вы тут были?

– Позвали в качестве эксперта, – сказал Булыкин. – В основном слушал. Решали без меня. Иногда давал свою оценку.

– И что решили?

– Все вопросы к Мещерякову.

– Вас зовут в "Локо"?

– Никакой должности у меня нет. В тренерский штаб не зовут. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)