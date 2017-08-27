Дмитрий Булыкин: "Уверен, скоро мы увидим прежний "Спартак"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) отметил, что красно-белые еще не набрали нужную форму, поэтому команда пока не демонстрирует чемпионскую игру. По его мнению, болельщики увидят прежний "Спартак" после перерыва на игры сборных.

– В Хабаровске всегда тяжело играть после перелета, – сказал Булыкин. – Я еще до встречи предполагал, что матч закончится вничью. Но "Спартак" в целом не вышел на свой уровень в этом сезоне. Лидерам команды не хватает свежести, они еще не набрали нужных игровых кондиций. Уверен, что после паузы сборных все наладится, и мы увидим прежнюю команду.

– До конца трансферного окна остались считанные дни. Усиление необходимо?

– Улучшать команду можно жду бесконечности. Нужны такие футболисты, которые придадут свежести игре команды. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"