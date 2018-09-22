Дмитрий Булыкин: "У команд, которые играют в Лиге чемпионов, всегда тяжелый календарь"

Советник генерального директора "Локомотива"​ Дмитрий Булыкин надеется, что красно-зеленые хорошо проведут ближайшие игры. Также он добавил, что "Зениту" нельзя расслабляться.

– У команд, которые играют в Лиге чемпионов, всегда тяжелый календарь, – цитируют "Известия" Булыкина. – Впереди ряд матчей с непростыми соперниками, но у нас хороший боеспособный коллектив. Будем надеяться, что они проведут этот отрезок хорошо. Что же касается "Зенита", то команда сейчас на ходу. У них в составе много хороших игроков, которые отлично проявляют себя в этом сезоне. Но все помнят и прошлый сезон – если немного расслабиться, можно все растерять.

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)