Дмитрий Булыкин: "У команд, которые играют в Лиге чемпионов, всегда тяжелый календарь"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин надеется, что красно-зеленые хорошо проведут ближайшие игры. Также он добавил, что "Зениту" нельзя расслабляться.
– У команд, которые играют в Лиге чемпионов, всегда тяжелый календарь, – цитируют "Известия" Булыкина. – Впереди ряд матчей с непростыми соперниками, но у нас хороший боеспособный коллектив. Будем надеяться, что они проведут этот отрезок хорошо. Что же касается "Зенита", то команда сейчас на ходу. У них в составе много хороших игроков, которые отлично проявляют себя в этом сезоне. Но все помнят и прошлый сезон – если немного расслабиться, можно все растерять.
"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)
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https://iz.ru/791878/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/reabilitatcionnyi-tur