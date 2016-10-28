Дмитрий Булыкин: "У Дзюбы есть несколько лет, чтобы превзойти меня"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что вратарю "Зенита" Юрию Лодыгину необходимо брать себя в руки и возвращаться на прежний уровень. Также Булыкин высказал мнение, что "Зенит" не является ярковыраженным фаворитом премьер-лиги.

– Как считаете, кто сейчас фаворит чемпионата?

– Мне хочется, чтобы борьба шла до последнего. Не могу сказать, что "Зенит" ярко выраженный фаворит. Есть ЦСКА, есть "Спартак", они поборются.

– Недавно Александр Ширко, сравнивая себя и Зе Луиша, признал себя лучшим. А кто лучше – вы или Дзюба?

– Мы одноплановые футболисты, многого добились: как на клубном уровне, так и на уровне сборной. И скажем так, у нас одинаковые взгляды на жизнь. Только Артем не играл в Европе.

– То есть пока вы равны.

– Кубок он брал, в "Клуб 100" вошел. Чтобы превзойти меня, нужно стать чемпионом и поиграть за границей. На это у Артема есть еще несколько лет. Все в его руках.

– Видите у "Зенита" проблему с вратарями?

– Да. Она есть вообще в России в целом. Вратари, как только их заметили и пригласили в хорошую команду, останавливаются в росте. Лодыгину нужно брать себя в руки, возвращаться на прежний уровень. Если не получится, негатива будет слишком много. (Сергей ЕГОРОВ)