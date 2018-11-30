Дмитрий Булыкин: "Спартак" для многих является серьезным раздражителем"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Спартака"​ назвал соперника серьезным раздражителем. Он надеется, что игроки не подведут ожидания болельщиков.

– "Спартак" для многих является серьезным раздражителем, – цитируют "Известия" Булыкина. – Для нашей команды в том числе. Болельщики ждут от "Локо" только победы. Надеемся, ребята не подведут.

"Спартак" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, 16-й тур, 2 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)