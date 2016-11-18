Дмитрий Булыкин: "Считаю, что ЦСКА разорвет контракт с Еременко"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что, по его мнению, ЦСКА разорвет контракт с полузащитником Романом Еременко, если не сможет оспорить его дисквалификацию. Ранее УЕФА отстранил футболиста на два года за употребление кокаина. Армейцы имеют право расторгнуть соглашение с Еременко в одностороннем порядке.

- Что тут говорить: человек не думал о будущем и получилась такая ситуация, - приводит ТАСС слова Булыкина. - Сейчас вопрос, реально было это или нет, но я считаю, что ЦСКА разорвет с ним контракт, потому что два года - большой срок. Непонятно, что делать Еременко, - вернется ли он к форме и сможет ли помочь ЦСКА.



Он сам по своему состоянию поймет, что ему делать через два года, мы не знаем всех нюансов. Но если у ЦСКА не получится отстоять дисквалификацию, то будет сложная ситуация для самого футболиста. Однако он сам виноват: употреблять такие вещи перед такими матчами просто категорически нельзя.

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!

