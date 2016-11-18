17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Булыкин: "Считаю, что ЦСКА разорвет контракт с Еременко"

0
0
0
1

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что, по его мнению, ЦСКА разорвет контракт с полузащитником Романом Еременко, если не сможет оспорить его дисквалификацию. Ранее УЕФА отстранил футболиста на два года за употребление кокаина. Армейцы имеют право расторгнуть соглашение с Еременко в одностороннем порядке.

- Что тут говорить: человек не думал о будущем и получилась такая ситуация, - приводит ТАСС слова Булыкина. - Сейчас вопрос, реально было это или нет, но я считаю, что ЦСКА разорвет с ним контракт, потому что два года - большой срок. Непонятно, что делать Еременко, - вернется ли он к форме и сможет ли помочь ЦСКА.

Он сам по своему состоянию поймет, что ему делать через два года, мы не знаем всех нюансов. Но если у ЦСКА не получится отстоять дисквалификацию, то будет сложная ситуация для самого футболиста. Однако он сам виноват: употреблять такие вещи перед такими матчами просто категорически нельзя.

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!
 

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796083

0
0
0
1
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

EnsiferumSP

Вольно же снежки нюхать...

17:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ