Дмитрий Булыкин: "Рабочие ситуации между Геркусом и Семиным были весь сезон, но "Локо" чемпион. Продолжим в том же духе"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, занимающий пост советника президента "Локомотива", призвал не преувеличивать возможные последствия недавнего спора между Ильей Геркусом и Юрием Семиным. Ранее президент и главный тренер чемпионов России обменялись острыми публичными репликами на тему того, кто должен отвечать в клубе за селекцию.

– В "Локомотиве" на протяжении всего прошлого сезона возникали рабочие сезона возникали рабочие ситуации. Но ""Локомотив" – чемпион, – напомнил Булыкин. – Сейчас, я считаю, ситуация тоже рабочая. Жаль, конечно, что все это выбрасывается в прессу, но тренер – работает, президент – работает. И все будет продолжаться в том же духе. А принимать решения о том, что и как делать, куда двигаться, будет совет директоров. В том числе на тему того, кого покупать. Работа по новичкам ведется, все обсуждается на трансферном комитете. (Филипп ПАПЕНКОВ)