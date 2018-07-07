Дмитрий Булыкин - о переходе Ташаева из "Динамо" в "Спартак": "У бело-голубых давно происходят непонятные вещи"

Бывший нападающий сборной России, "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказал свое мнение о перехода 24-летнего полузащитника Александра Ташаева от бело-голубых к красно-белым.

- В "Динамо" давно происходят непонятные вещи, не знаю всех нюансов трансфера Ташаева, но клуб на этой сделке явно потерял, - сказал Булыкин. - Сам футболист тут ни при чем, это руководство и агенты занимаются вопросами переходов.

- Не кажется ли вам, что Ташаев с трансфером поспешил? Не факт, что он будет постоянно играть в "Спартаке", а в "Динамо" точно выходил бы с первых минут.

- Посмотрим. Хотелось бы пожелать Александру удачи в новой команде. В будущее заглянуть нельзя, но у Ташаева, безусловно, появятся шансы в "Спартаке", он должен постараться ими воспользоваться. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что красно-белые воспользовались опцией выкупа игрока, которая прописана в контракте, за 1,5 миллиона евро. Ташаев выступал за "Динамо" с 2014 по 2018 год, в сезоне 2017/18 принял участие в 28 матчах, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.