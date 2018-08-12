Дмитрий Булыкин: "Неуверенность "Локомотива" в своих силах будет до тех пор, пока команда не забьет и не выиграет"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал игру команды в матче третьего тура российской премьер-лиги с "Оренбургом" (0:1).

- Пока "Локомотив" не набрал уверенность, не поймал свою игру и нервничает, потому что не может забить и выиграть, - цитирует ТАСС Булыкина. - Естественно, все клубы настраиваются на чемпиона с удвоенными эмоциями, а "Оренбургу" повезло - они смогли реализовать свой момент на последних минутах. Уже несколько игр не забиваем, так что нужно уделить этому внимание, надо поправить игру впереди. Сейчас купили Федора Смолова, его нужно снабжать мячами, и, думаю, голы придут, по крайне мере, хочется в это верить.

До него мало мячей доходило, был хороший удар, когда он попал в штангу, но не повезло. Можно, конечно, сказать, что первый блин вышел комом. Хочется, чтобы он уже забивал и приносил пользу команде, но я уверен, что в следующих играх это произойдет.

Естественно, эта неуверенность в своих силах будет до тех пор, пока команда не забьет и не выиграет. Это нужно сделать уже в следующей игре. Нужно переломить это положение.

Смолов в дебютном матче за "Локо" не забил, но попал в штангу

"Локо", что с тобой? Не помогает даже Смолов