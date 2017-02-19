Дмитрий Булыкин: "Не думаю, что у "Локомотива" будут проблемы после ухода Самедова"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у "Локомотива" не возникнет проблем после ухода Александра Самедова. Также бывший спортсмен отметил, что в ситуации с полузащитником Алексеем Миранчуком главную роль играют агенты футболиста.

– Прокомментируйте, пожалуйста, кадровую ситуацию в "Локомотиве". Ушел Самедов, с Миранчуком не все еще ясно...

– "Локомотив" – клуб с хорошими традициями и большими возможностями, – сказал Булыкин. – Поэтому я не думаю, что возникнут какие-то большие проблемы. С Миранчуком ситуация понятна – агенты начали выворачивать руки, и руководство клуба ищет оптимальное решение этого вопроса. К сожалению, у нас те люди, которые крутятся около футбола, думают про деньги, а не про футболиста.

Мне как футболисту, который играл в топ-клубах, который хочет привнести что-то новое в российский футбол, хочется, чтобы больше уделяли времени и внимания российской молодежи, больше ей доверяли. И как можно раньше заигрывали за основной состав, как это делается в Германии, - например, чтобы пять доморощенных футболистов присутствовали в заявке клуба.

У нас пока, к сожалению, до этого не дошло. А хочется, чтобы руководители клубов не покупали по завышенным ценам иностранцев, а доверяли своим молодым игрокам. (Андрей МУРНИК)